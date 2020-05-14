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14.05.2020  16:19   

Заблокована тисяча адрес з продажу наркотиків у «Telegram»

Користувачі чат-боту «СтопНаркотик» заблокували 1 тис. адрес у «Telegram», які зловмисники використовували для незаконного розповсюдження наркотиків.


//city.kharkov.ua
Як повідомили у факультеті № 4 (кіберполіції) Харківського національного університету внутрішніх справ, серед заблокованих адрес - 10 «наркокрамниць», які працювали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, і три - в Автономній Республіці Крим. До чат-боту вже приєдналися понад 27 тис. осіб, в тому числі жителі тимчасово окупованих територій України.
 
Завдяки роботі чат-бота «СтопНаркотік» є можливість отримувати від користувачів фотографії написів з «наркоадресами» із зазначенням GPS-координат або фізичних адрес, де вони були виявлені; отримувати адреси в месенджері «Telegram», вебсайтів з продажу наркотиків і точок продажу наркотиків в населених пунктах, а також залучати громадян до блокування адрес в «Telegram» і зафарбовувати написи з «наркоадресами».
 
Розробники зазначили, що щодня чат-бот розсилає своїм користувачам кілька адрес, на які пропонується залишити скарги. Для цього необхідно перейти за посиланням, вибрати в правому верхньому куті месенджера пункт «Поскаржитися», вказати причину скарги «Інша» і написати причину «Продаж наркотиків» або «Drug sales», після чого відправити скаргу. Всього за час роботи чат-бота користувачі надіслали на перевірку: 15 тис. 260 фотографій з «рекламою» (написами) адрес «інтернет-наркокрамниць»; 18 тис. 156 Telegram-адрес «наркокрамниць»; 1 тис. 998 посилань на подібні вебсайти.
 
Нагадаємо, що Telegram-чат-бот «СтопНаркотік» був розроблений курсантами та науково-педагогічними працівниками факультету № 4 (кіберполіції) Харківського національного університету внутрішніх справ. Презентація чат-бота відбулася 19 вересня 2019 року на засіданні Координаційної ради з протидії наркоманії Харківської міської ради.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  чатбот, стопнаркотик, харьков, заблокировано 1000 адресов, наркота, драги, закладки
 
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