На Харьковщине схватили иностранца, который в пустом грузовом вагоне хотел выехать на Россию (ФОТО)

Выявить интернационального «зайца-перебежчика» во время осуществления визуального контроля за движением поезда пограничному наряду помогли камеры видеонаблюдения.
В ночь на 14 мая, пограничники Харьковского отряда обнаружили и задержали гражданина Узбекистана, который пытался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Россию в пустом вагоне грузового поезда.
Выявить нарушителя во время осуществления визуального контроля за движением поезда пограничному наряду помогли камеры видеонаблюдения.
На железнодорожной станции "Тополя" в трех километрах от границы работники ГПСУ остановили и осмотрели поезд. В одном из пустых полувагонов прятался гражданин Узбекистана.
За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины правоохранители привлекли иностранца к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП.
Кроме того, гражданину Узбекистана запретили въезд в Украину на пять лет. Сейчас иностранец в принудительном порядке вернется в страну происхождения.
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