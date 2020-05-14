Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине схватили иностранца, который в пустом грузовом вагоне хотел выехать на Россию (ФОТО)
14.05.2020  12:34   

На Харьковщине схватили иностранца, который в пустом грузовом вагоне хотел выехать на Россию (ФОТО)

Выявить интернационального «зайца-перебежчика» во время осуществления визуального контроля за движением поезда пограничному наряду помогли камеры видеонаблюдения.


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В ночь на 14 мая, пограничники Харьковского отряда обнаружили и задержали гражданина Узбекистана, который пытался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Россию в пустом вагоне грузового поезда.

Выявить нарушителя во время осуществления визуального контроля за движением поезда пограничному наряду помогли камеры видеонаблюдения.

На железнодорожной станции "Тополя" в трех километрах от границы работники ГПСУ остановили и осмотрели поезд. В одном из пустых полувагонов прятался гражданин Узбекистана.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины правоохранители привлекли иностранца к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП.

Кроме того, гражданину Узбекистана запретили въезд в Украину на пять лет. Сейчас иностранец в принудительном порядке вернется в страну происхождения.

Источник:   Восточное региональное Управление ГПСУ
 Тэги:  пограничник, харьков, таможня, поезд
 
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