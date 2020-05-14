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14.05.2020  11:59   

Полиция нашла 13-летнюю пропавшую девочку-подростка

В Харькове никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было


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10 мая в Индустриальный отдел полиции обратилась жительница района и заявила, что накануне вечером ее 13-летняя дочь после ссоры ушла из дома и не вернулась.

Мать отметила, что девушка ранее уже уходила из дома. На поиски ребенка был ориентирован личный состав харьковской полиции. 13 мая правоохранители во время патрулирования обнаружили беглянку на железнодорожном вокзале. С девочкой была проведена профилактическая беседа.

В отношении матери составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, подросток, харьков, розыск
 
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