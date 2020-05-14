Полиция нашла 13-летнюю пропавшую девочку-подростка

В Харькове никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было
10 мая в Индустриальный отдел полиции обратилась жительница района и заявила, что накануне вечером ее 13-летняя дочь после ссоры ушла из дома и не вернулась.
Мать отметила, что девушка ранее уже уходила из дома. На поиски ребенка был ориентирован личный состав харьковской полиции. 13 мая правоохранители во время патрулирования обнаружили беглянку на железнодорожном вокзале. С девочкой была проведена профилактическая беседа.
В отношении матери составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Гороскоп на четверг, 14 мая 2020 года, предусматривает решение деликатных дел, которые тянутся очень давно. На работе некоторых представителей знака ждет приятное известие.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Вечером будет идти мелкий дождь.
С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.
влажность:
давление:
ветер: