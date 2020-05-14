14.05.2020 11:27

На Холодной горе поймали пару с нарко-закладками (ФОТО)

На ул.Алуштинской в Харькове полицейские задержали мужчину и женщину со свертками вещества, похожего на наркотическое.



://facebook.com

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Инцидент произошел 12 мая около 18.00 во время патрулирования. Копы обратили внимание на подозрительное поведение пары.

Мужчина и женщина, увидев инспекторов, начали бежать. Патрульные их догнали. Во время общения с патрульными мужчина заметно нервничал. Впоследствии он признался, что с собой у него есть 71 сверток, по его словам, с наркотическим веществом. Также он сообщил, что данное вещество он приобрел для дальнейшего распространения.

Для проведения соответствующих следственных действий на место была вызвана следственно-оперативная группа. В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.