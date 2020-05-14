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14.05.2020  11:11   

Полиция ищет свидетелей смертельной аварии на Окружной дороге в Харькове (ФОТО)

В Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое людей


://hk.npu.gov.ua

26 апреля около 12:15 в районе 512 км + 500 м автодороги Киев-Харьков-Должанский (Окружная дорога) произошло столкновение автомобилей AUDI A6 и ВАЗ-21101.

В результате аварии 75-летний водитель и 72-летняя пассажирка ВАЗ погибли на месте.

В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22, к следователю Дорошенко Дениса Витальевича или по телефонам: (057) 705-96-91, 705-96-63, 715-71-60.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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