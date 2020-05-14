14.05.2020 10:26

В жилом доме прогремел ночной взрыв и вдоль улицы полетели 200 гривневые банкноты (ФОТО, ВИДЕО)

После взрыва очередного, третьего по счету за месяц, банкомата в Харькове объявили плат «Перехват»



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На этот раз взрыв прогремел в жилом доме, расположенном на перекрестке улиц Морозова и Киргизской.

Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей. Сообщение о взрыве на улице Киргизской поступило в полицию в 4:31.

Возле взорванного банкомата были разбросаны кассеты и деньги номиналом 200 гривен. По информации полицейских, во время происшествия никто не пострадал.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Все обстоятельства устанавливаются.

Информация уточняется и дополняется.