В жилом доме прогремел ночной взрыв и вдоль улицы полетели 200 гривневые банкноты (ФОТО, ВИДЕО)

После взрыва очередного, третьего по счету за месяц, банкомата в Харькове объявили плат «Перехват»
На этот раз взрыв прогремел в жилом доме, расположенном на перекрестке улиц Морозова и Киргизской.
Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей. Сообщение о взрыве на улице Киргизской поступило в полицию в 4:31.
Возле взорванного банкомата были разбросаны кассеты и деньги номиналом 200 гривен. По информации полицейских, во время происшествия никто не пострадал.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Все обстоятельства устанавливаются.
Информация уточняется и дополняется.
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