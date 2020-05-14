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14.05.2020  08:48   

Сбитый ребенок на Салтовке: подробности

Автомобиль Renault сбил 6-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.


Сбитый ребенок на Салтовке: подробности

о данным полиции, авария произошла вчера, 13 мая, около 16:50 на улице Гвардейцев-Широнинцев.

За рулем машины находился 51-летний водитель.

Девочка получила легкие травмы и доставлена ​​в больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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