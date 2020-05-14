Сбитый ребенок на Салтовке: подробности

Автомобиль Renault сбил 6-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
о данным полиции, авария произошла вчера, 13 мая, около 16:50 на улице Гвардейцев-Широнинцев.
За рулем машины находился 51-летний водитель.
Девочка получила легкие травмы и доставлена в больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
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