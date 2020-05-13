Внимание! Пропал парень (ФОТО)

Разыскивается очень высокий молодой человек с инвалидностью - Евгений Дерябин.
В соцсети появилось обращение за помощью в поиске молодого человека.
Пропал парень по дороге домой.
Он инвалид.
Одна из примет молодого человека - высокий рост - 2 метра.
Заявление в полицию подала его мама.
У Дев - начало интересного этапа, у Козерогов - неожиданное предложение
Внимание:штормовое предупреждение. Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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