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13.05.2020  19:38   

Внимание! Пропал парень (ФОТО)

Разыскивается очень высокий молодой человек с инвалидностью - Евгений Дерябин.


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В соцсети появилось обращение за помощью в поиске молодого человека.

Пропал парень по дороге домой.

Он инвалид.

Одна из примет молодого человека - высокий рост - 2 метра. 

Заявление в полицию подала его мама.

Тэги:  пропал парень, розыск, харьков
 
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