Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: сбит ребенок-пешеход на Салтовке (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
13.05.2020  18:49   

ДТП: сбит ребенок-пешеход на Салтовке (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Салтовке - авария.

ДТП на Широнинцев/Юбилейный возле «Посада».

Сбили ребенка 6 лет, задета голова и рука.

Ребенок жив, но с трудом говорит.

Скорей всего сотрясение.

Копы, скорая и нарушитель на месте.

Официальной информации пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков, сбит ребенок
 
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