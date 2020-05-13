ДТП: сбит ребенок-пешеход на Салтовке (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на Салтовке - авария.
ДТП на Широнинцев/Юбилейный возле «Посада».
Сбили ребенка 6 лет, задета голова и рука.
Ребенок жив, но с трудом говорит.
Скорей всего сотрясение.
Копы, скорая и нарушитель на месте.
Официальной информации пока нет.
У Дев - начало интересного этапа, у Козерогов - неожиданное предложение
Внимание:штормовое предупреждение. Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
влажность:
давление:
ветер: