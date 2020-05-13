13.05.2020 16:26

Хотели согреться - загорелся дом (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме.



//kh.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 12 мая 2020 года в 20:11 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по адресу г. Харьков, улица Ушинского, 67.

К месту происшествия были направлены 3 отделения спасателей на автоцистернах.

На момент их прибытия огнем были охвачены конструкции перекрытия и крыши жилого дома на площади около 60 кв.м.

В 20:51 пожар был локализован, а в 22:48 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Травмированных и погибших в результате пожара нет.