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13.05.2020  16:26   

Хотели согреться - загорелся дом (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме.


//kh.dsns.gov.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС, 12 мая 2020 года в 20:11 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по адресу г. Харьков, улица  Ушинского, 67.
 
К месту происшествия были направлены 3 отделения спасателей на автоцистернах. 
 
На момент их прибытия огнем были охвачены конструкции перекрытия и крыши жилого дома на площади около 60 кв.м.
 
В 20:51 пожар был локализован, а в 22:48 полностью ликвидирован.  Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. 
 
Травмированных и погибших в результате пожара нет.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  отопление, пожар, харьков
 
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