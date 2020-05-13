ДТП: въехал в припаркованное авто (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи сосцсети - на Алексеевке - ДТП.
Здесь, на Победе у Алексеевского рынка, по предварительным сведениям, Daewoo врезался в припакрованный автомобиль.
Подробностей и информации о пострадавших нет.
У Дев - начало интересного этапа, у Козерогов - неожиданное предложение
Внимание:штормовое предупреждение. Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
влажность:
давление:
ветер: