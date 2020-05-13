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13.05.2020  15:23   

ДТП: въехал в припаркованное авто (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи сосцсети - на Алексеевке - ДТП.

Здесь, на Победе у Алексеевского рынка, по предварительным  сведениям, Daewoo врезался в припакрованный автомобиль.

Подробностей и информации о пострадавших нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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