13.05.2020 15:23

ДТП: въехал в припаркованное авто (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.



//t.me

Как информируют пользователи сосцсети - на Алексеевке - ДТП.

Здесь, на Победе у Алексеевского рынка, по предварительным сведениям, Daewoo врезался в припакрованный автомобиль.

Подробностей и информации о пострадавших нет.