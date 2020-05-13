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13.05.2020  13:31   

В поселке Панютино несколько пожарных дружин гасили дом на улице имени 1 мая (ФОТО)

Лозовский район: спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме на двух хозяев


://kh.dsns.gov.ua

12 мая в 19:45 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в одноэтажном жилом доме на двух хозяев по адресу: Лозовский район, пгт. Панютино, ул. 1-го Мая, 38.

На место пожара были направлены дежурный караул пожарно-спасательной службы на 2 автоцистернах и дополнительно вызвано подразделение добровольной пожарной охраны Филиала «ПВРЗ» ПАО «Укрзализныця». По прибытию спасателей на место пожара было установлено, что горит комната и пристройка к жилому дому общей площадью 60 кв.м.

С помощью подачи 2 пожарных стволов, в 20:37 пожарным удалось локализовать огонь и предотвратить угрозу дальнейшего его распространения на весь дом. В 23:10 пожар полностью ликвидировали. Травмированных и погибших в результате пожара нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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