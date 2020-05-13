13.05.2020 12:02

Водитель Lada Kalina хватанул бордюр, покалечил пассажиров и запарковался в каштан (ФОТО)

По данным полиции, авария произошла 12 мая в 17:00 на улице Холодногорской.



://hk.npu.gov.ua

Предварительно установлено, что 58-летний водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в дерево.

В результате ДТП травмы получили водитель и двое его пассажиров - 38 и 36-летний мужчины.

Информация о происшествии зарегистрировано в Холодногорском отделе полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.