Водитель Lada Kalina хватанул бордюр, покалечил пассажиров и запарковался в каштан (ФОТО)

По данным полиции, авария произошла 12 мая в 17:00 на улице Холодногорской.
Предварительно установлено, что 58-летний водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в дерево.
В результате ДТП травмы получили водитель и двое его пассажиров - 38 и 36-летний мужчины.
Информация о происшествии зарегистрировано в Холодногорском отделе полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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