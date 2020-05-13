13.05.2020 11:22

Пожарные едва успели спасти заядлого курильщика

Балаклея: на пожаре пострадал 62-летний мужчина, пытавшийся самостоятельно гасить пожар.



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13 мая в 9:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Харьковская область,. Балаклея, ул. Л. Чайкиной, 19.

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 10 спасателей. На момент их прибытия горели домашние вещи, утеплитель и конструкции балкона надстройки жилого дома.

Площадь пожара составила около 20 кв.м. Во время пожара получил ожоги тела хозяин домовладения, мужчина 1958 г.р., который самостоятельно пытался потушить пламя.

Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с диагнозом 80% ожогов тела II-III степеней.

В 9:42 пожар был локализован, а в 10:10 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.