Полиция проводит расследование по факту избиения девушки-подростка (ВИДЕО)

Били и ставили на колени: под Харьковом подростки издевались над девушкой с инвалидностью.
В с.Феськи (Золочевский р-н) друзья устроили расправу над подругой, которая якобы распространяла про них сплетни.
Инцидент произошел на выходных.
Подростки снимали происходящее на видео, а потом кто-то из них распространил его, и ролик попал в Сеть. На кадрах видно, как участники конфликта матерятся и наносят жертве удары по голове и шее. Потом один из участников - парень - заставляет девушку стать на колени и просить прощения.
Видео появилось в харьковском Телеграм-канале "Типичное ХТЗ". Выяснилось, что девушка, над которой издеваются подростки, имеет инвалидность.
В отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области подтвердили, что инцидент имел место и произошел 9 мая. Пострадавшая девушка - совершеннолетняя. Официальную информацию в полиции пообещали предоставить позже.
Внимание! В видео есть сцены насилия и ненормативная лексика!
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