13.05.2020 11:11

Полиция проводит расследование по факту избиения девушки-подростка (ВИДЕО)

Били и ставили на колени: под Харьковом подростки издевались над девушкой с инвалидностью.



://facebook.com

В с.Феськи (Золочевский р-н) друзья устроили расправу над подругой, которая якобы распространяла про них сплетни.

Инцидент произошел на выходных.

Подростки снимали происходящее на видео, а потом кто-то из них распространил его, и ролик попал в Сеть. На кадрах видно, как участники конфликта матерятся и наносят жертве удары по голове и шее. Потом один из участников - парень - заставляет девушку стать на колени и просить прощения.

Видео появилось в харьковском Телеграм-канале "Типичное ХТЗ". Выяснилось, что девушка, над которой издеваются подростки, имеет инвалидность.

В отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области подтвердили, что инцидент имел место и произошел 9 мая. Пострадавшая девушка - совершеннолетняя. Официальную информацию в полиции пообещали предоставить позже.

Внимание! В видео есть сцены насилия и ненормативная лексика!