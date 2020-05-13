13.05.2020 10:15

У Харкові через негоду за добу впало 20 дерев

20 дерев повалено в Харкові через сильний вітер з 12 по 13 травня.



://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті комунального господарства, найбільше таких випадків сталося в Індустріальному та Київському районах - вночі там впало по три дерева, ще одне дерево повалене у Холодногорскомм районі. Всі вони вже розпиляні і вивезені.



Нагадаємо, також 12 травня на проспектах і вулицях міста зафіксовано ще п'ять дерев, що впали.



Крім того, за інформацією Департаменту житлового господарства, на прибудинкових територіях Харкова за минулу добу вітром було повалено вісім дерев.



Також через негоду по місту відламалися і впали 17 великих гілок.