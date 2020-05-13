13.05.2020 10:31

На Жихаре спасатели вывели семью из полыхающей мансарды (ФОТО)

Основянский район: во время ликвидации пожара пожарными было спасено 3 человека.



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13 мая в 5:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в одноэтажном жилом доме на двух хозяев по адресу: г.. Харьков, въезд Мичурина, 8.

К месту вызова немедленно прибыло 3 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на автоцистернах.

На тот момент горели деревянные конструкции чердачного помещения, перекрытия и крыши. Кроме того, пламя перекинулось на мансардное помещение и хозяйственную пристройку к жилому дому. Общая площадь пожара составила около 200 кв.м. В результате горения выделилась большое количество опасного дыма, который начал проникать в жилых помещениях.

Трое жителей (мужчина 1974 г.р., женщина 1976 г.р. и их сын 1994 г.р.) задыхались от едкого дыма и самостоятельно не могли покинуть дом. Спасатели немедленно организовали спасение людей из опасной зоны через окно здания.

В 5:40 пожар был локализован и в 08:26 окончательно ликвидирован. Его причина и ущерб устанавливаются.