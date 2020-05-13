Жиголо на жигулях умудрился «пнул в зад» сразу двум автоледи (ФОТО)

Мастерский пинок зафиксировали активные пользователи харьковских соцсетей.
ДТП произошло на улице Деревянко.
Водитель красных жигулей никак не мог определиться то ли с рядностью, то ли с выбором автоледи.
В результате, для знакомства, решил хлопнуть по заднему бамперу обоим.
Самый разгар «знакомства» попал на фото.
У Дев - начало интересного этапа, у Козерогов - неожиданное предложение
Внимание:штормовое предупреждение. Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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