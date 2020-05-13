Главная Новости Криминал и происшествия Жиголо на жигулях умудрился «пнул в зад» сразу двум автоледи (ФОТО)
13.05.2020  09:25   

Жиголо на жигулях умудрился «пнул в зад» сразу двум автоледи (ФОТО)

Мастерский пинок зафиксировали активные пользователи харьковских соцсетей.


//h.saltovka

ДТП произошло на улице Деревянко.

Водитель красных жигулей никак не мог определиться то ли с рядностью, то ли с выбором автоледи.

В результате, для знакомства, решил хлопнуть по заднему бамперу обоим. 

Самый разгар «знакомства» попал на фото.

Источник:   h.saltovka
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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