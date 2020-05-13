13.05.2020 09:25

Жиголо на жигулях умудрился «пнул в зад» сразу двум автоледи (ФОТО)

Мастерский пинок зафиксировали активные пользователи харьковских соцсетей.



//h.saltovka

ДТП произошло на улице Деревянко.

Водитель красных жигулей никак не мог определиться то ли с рядностью, то ли с выбором автоледи.

В результате, для знакомства, решил хлопнуть по заднему бамперу обоим.

Самый разгар «знакомства» попал на фото.