В Харьковское СИЗО заключенному пытались передать сгущенку, приправленную наркотой

Запрещенные добавки обнаружили при досмотре посылки сотрудники следственного изолятора.
Как сообщили в полицейском паблике: «В государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор», при досмотре передачи, поступившей заключенному Ш., 1988 года рождения, от гражданки Ш., в сгущенном молоке было обнаружено таблетки сине-белого цвета, внешне похожие на наркотическое средство».
У Дев - начало интересного этапа, у Козерогов - неожиданное предложение
Внимание:штормовое предупреждение. Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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