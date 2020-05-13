13.05.2020 09:09

В Харьковское СИЗО заключенному пытались передать сгущенку, приправленную наркотой

Запрещенные добавки обнаружили при досмотре посылки сотрудники следственного изолятора.



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Как сообщили в полицейском паблике: «В государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор», при досмотре передачи, поступившей заключенному Ш., 1988 года рождения, от гражданки Ш., в сгущенном молоке было обнаружено таблетки сине-белого цвета, внешне похожие на наркотическое средство».