Скрыли информацию об убийстве девушки: в Харькове суд освободил полицейских

Об освобождении нечестных на руку правоохранителей сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Жительница Харькова пропала без вести с июня 2019 года. Когда ее тело нашли в овраге на улице Рельефной, в совершении преступления заподозрили несовершеннолетнего знакомого погибшей.
В процессе расследования оказалось, что два сотрудника полиции знали об убийстве, где спрятано тело и кто скорее всего совершил его еще 30 июня. Однако в течение девяти дней они скрывали эти сведения.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье 396 УК Украины ("сокрытие особо тяжкого преступления"). Полицейские отстранены от службы, но во время следствия они будут на свободе. Суд решил ограничиться мерой пресечения в виде личного обязательства.
Указанным работникам Национальной полиции сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 396 УК Украины, - укрывательство особо тяжкого преступления.
Подозреваемым грозит наказание в виде ареста на срок до трех месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
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