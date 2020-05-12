12.05.2020 19:58

Карантин: копы шерстили Барабашово (ВИДЕО)

Полицейские Харькова совершили профилактический рейд на территории торгового центра.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, участковые офицеры Киевского отдела полиции провели разъяснительную работу с работниками рынка в связи с ослаблением режима карантина в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 г. № 211».

Заместитель начальника сектора превенции патрульной полиции Киевского отдела полиции Артемий Коновалов рассказал, что 12 мая во время профилактических мероприятий на территории рынка «Барабашово» полицейские проверили обеспеченность средствами защиты работников торговли, провели соответствующие профилактические беседы.

Полицейские напомнили сотрудникам торговых заведений, что за нарушение условий карантина предусмотрена административная ответственность по ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административной ответственности.