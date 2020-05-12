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12.05.2020  17:44   

Жесткое ДТП на Холодной горе (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, га Холодной горе - авария.

Сильно разбита легковущшка.

Есть пострадвшие.

Очевидцы сообщают, что один человек погиб.

Информация не подтверждена. 

Подробностей пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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