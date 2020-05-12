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12.05.2020  18:12   

Пьяный рецидивист угнал авто, чтобы покататься (ФОТО)

На запретный вояж преступник соблазнился, увидев советскую автоклассику своего знакомого.


//hk.npu.gov.uа
Как собщает ГУ Нацполиции,  в полицию поступило сообщение от 48-летнего мужчины. 
 
Он заявил об исчезновении своего автомобиля ВАЗ-2101, который оставил у магазина.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские Богодуховского райотдела оперативно нашли угонщика, котрым оказался 35-летнего знакомого заявителя. 
 
Как выяснилось, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.  Свой поступок он объяснил желанием покататься.
 
Автомобиль изъят и помещения на временное хранение в Богодуховский отдел полиции.
 
Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.  Досудебное расследование продолжается.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  угнал покататься, украл машину, харьков
 
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