12.05.2020 18:12

Пьяный рецидивист угнал авто, чтобы покататься (ФОТО)

На запретный вояж преступник соблазнился, увидев советскую автоклассику своего знакомого.



//hk.npu.gov.uа

Как собщает ГУ Нацполиции, в полицию поступило сообщение от 48-летнего мужчины.

Он заявил об исчезновении своего автомобиля ВАЗ-2101, который оставил у магазина.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские Богодуховского райотдела оперативно нашли угонщика, котрым оказался 35-летнего знакомого заявителя.

Как выяснилось, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок он объяснил желанием покататься.

Автомобиль изъят и помещения на временное хранение в Богодуховский отдел полиции.

Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Досудебное расследование продолжается.