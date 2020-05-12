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12.05.2020  18:42   

ДТП: мопед оказался под колесами легковушки

Пострадавший - в больнице.


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Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, 12.05.2020 года около 11:00 к патрульным поступила информация о ДТП на проспекте Московском, 199.
 
По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль Daewoo и мопед.
 
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя мопеда.
 
Обстоятельства ДТП устанавливала СОГ.
Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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