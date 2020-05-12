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12.05.2020  15:59   

Ночное ограбление у вокзала: отобрал телефон и скрылся

Копы задержали грабителя в Холодногорском районе Харькова.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, происшествие случилось 12 мая 2020 года около 02:00.
 
На Привокзальной площади мужчина ударил гражданина и отобрал у него мобильный телефон и часы.
 
В ходе проведения розыскных мероприятий по предоставленным приметам полицейские разоблачили в совершении преступления 41-летнего харьковчанина. При поверхностном осмотре у мужчины обнаружены вещественные доказательства.
 
Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
 
По данному факту следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
 
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, пойман разбойник, харьков, грабитель
 
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