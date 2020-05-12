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12.05.2020  11:15   

Новомосковский район: в результате собственной неосторожности 15-летний мальчик получил ожоги

11 мая на «горячую линию 101» с Нововодолазской центральной районной больницы поступило сообщение о том, что в результате пожара получил ожоги 15-летний житель села Станичное.


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В ходе предварительной проверки было выяснено, что пожар произошел около 21:00 во дворе частного дома на ул. Кооперативной, 27 в с. Станичное Нововодолажского района. На подростку загорелась одежда. Родители сразу отправили его в больницу. Вероятно возгорание произошло в результате неосторожного обращения в огнем и легковоспламеняющимися материалами. Пожарные подразделения не вызывались. Окончательные обстоятельства выясняются правоохранительными органами.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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