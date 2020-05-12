12.05.2020 10:52

Заядлый курильщик на Салтовке едва не спалил себя и полицейских заживо (ФОТО, ВИДЕО)

Московский район: спасатели ликвидировали пожар на балконе жилой пятиэтажки.



Скриншот из видео Х. Салтовка

11 мая в 21:29 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на балконе 5-этажного жилого дома по адресу: г. Харьков, ул. Свитла, 6а.

Пожилых жильцов дома, в котором произошел пожар, до приезда эвакуировали полицейские, которые находились в квартире, по соседству сгоревшей. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К месту происшествия сразу прибыли 2 оперативные пожарно-спасательных отделения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 11 спасателей. На момент их прибытия огнем был охвачен балкон квартиры на 5-м этаже. Там горели домашние вещи на площади 5 кв.м.

Пожарные подали 1 пожарный ствол на тушение огня и уже в 21:50 локализовали его. В 22:15 пожар полностью ликвидировали.

Пострадавших нет. Летних жителей дома еще до прибытия спасателей вывели из квартиры сотрудники Национальной полиции, которые работали в соседней квартире.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.