Заядлый курильщик на Салтовке едва не спалил себя и полицейских заживо (ФОТО, ВИДЕО)

Московский район: спасатели ликвидировали пожар на балконе жилой пятиэтажки.
11 мая в 21:29 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на балконе 5-этажного жилого дома по адресу: г. Харьков, ул. Свитла, 6а.
Пожилых жильцов дома, в котором произошел пожар, до приезда эвакуировали полицейские, которые находились в квартире, по соседству сгоревшей. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
К месту происшествия сразу прибыли 2 оперативные пожарно-спасательных отделения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 11 спасателей. На момент их прибытия огнем был охвачен балкон квартиры на 5-м этаже. Там горели домашние вещи на площади 5 кв.м.
Пожарные подали 1 пожарный ствол на тушение огня и уже в 21:50 локализовали его. В 22:15 пожар полностью ликвидировали.
Пострадавших нет. Летних жителей дома еще до прибытия спасателей вывели из квартиры сотрудники Национальной полиции, которые работали в соседней квартире.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Слово дня – самостоятельность, сегодня сложно действовать по чьей-то указке. Зато все, к чему лежит душа, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с выгодой.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Днем местами небольшой кратковременный дождь.
12 мая отмечается профессиональный праздник представительниц одной из самых гуманных профессий – Международный день медицинских сестер.
влажность:
давление:
ветер: