12.05.2020 10:27

При лобовом столкновении на трассе погибли 3 человека а одного доставали спецсредствами (ФОТО, ВИДЕО)

Утром 12 мая на автодороге Мерефа — Змиев произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.



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В результате столкновения пострадали три человека.

Сообщение о ДТП на номер службы спасения «101» поступило в 06.33. На место происшествия выехали спасатели 49-ГПРЧ из города Мерефа. На месте они деблокировали пассажира одного из автомобилей и передали его медикам.

Сотрудники скорой помощи всех трех пострадавших отвезли в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.