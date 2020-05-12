Главная Новости Криминал и происшествия При лобовом столкновении на трассе погибли 3 человека а одного доставали спецсредствами (ФОТО, ВИДЕО)
12.05.2020  10:27   

При лобовом столкновении на трассе погибли 3 человека а одного доставали спецсредствами (ФОТО, ВИДЕО)

Утром 12 мая на автодороге Мерефа — Змиев произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.


://hk.npu.gov.ua

В результате столкновения пострадали три человека.

Сообщение о ДТП на номер службы спасения «101» поступило в 06.33. На место происшествия выехали спасатели 49-ГПРЧ из города Мерефа. На месте они деблокировали пассажира одного из автомобилей и передали его медикам.

Сотрудники скорой помощи всех трех пострадавших отвезли в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

 

Источник:   times.kharkiv
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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