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12.05.2020  08:59   

В Харькове поймали банду подростков, зверски избивавших людей ради развлечения (ФОТО)

В понедельник, 11 мая, в Харькове правоохранители задержали банду подростков, которая терроризировала район.


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Подростки 13-16 лет "промышляли" в районе Основа. Они толпой нападали на людей и избивали ради развлечения. В полиции получили доказательства двух преступлений, которые они совершили.

Подростков задержали. Следователи будут выяснять информацию о других нападениях и жертвах банды.

В сети опубликовали фото с места задержания.

 

Также на снимках есть мужчина, который оказался куратором банды. Именно он направлял на кого нападать.

 

Источник:   Харьков 1654
 Тэги:  банда, разбой, нападения, харьков, полиция
 
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