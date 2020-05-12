12.05.2020 08:59

В Харькове поймали банду подростков, зверски избивавших людей ради развлечения (ФОТО)

В понедельник, 11 мая, в Харькове правоохранители задержали банду подростков, которая терроризировала район.



//facebook.com/kharkiv1654

Подростки 13-16 лет "промышляли" в районе Основа. Они толпой нападали на людей и избивали ради развлечения. В полиции получили доказательства двух преступлений, которые они совершили.

Подростков задержали. Следователи будут выяснять информацию о других нападениях и жертвах банды.

В сети опубликовали фото с места задержания.

Также на снимках есть мужчина, который оказался куратором банды. Именно он направлял на кого нападать.