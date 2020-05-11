ДТП в центре: у Моста Влюбленных разбились две машины (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на Клочковском спуске - авария.
Здесь крепко встретились две легковушки.
Информации о пострадавших пока нет.
Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его искреннее воодушевление не будет знать границ.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Сегодня тот самый день, когда каждый житель США вправе устроить праздник себе и своему желудку.
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