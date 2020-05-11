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11.05.2020  17:01   

У кинотеатра найден труп (ФОТО)

Об инциденте сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на улице Фонвизина обнаружено мертвое тело.

Труп мужчины найден возле кинотеатра Салют.

Скорая уехала, ждут экспертов, родственники приехали на опознание. 

Тэги:  смерть, труп, харьков, умер мужчина, мертвое тело
 
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