Избиение подростка: в Харькове - заседание суда (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Интервью матери подростка и происходящее возле суда.
В Харькове идет суд над нелюдями, жестоко избившими подростка.
В соцсетях очевидцы сообщают о происходящем.
Интервью дала и мать пострадавшего мальчика.
Напомним, что 17-летний парень с многочисленными телесными повреждениями был обнаружен на остановке общественного транспорта в поселке Рогань.
Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его искреннее воодушевление не будет знать границ.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Сегодня тот самый день, когда каждый житель США вправе устроить праздник себе и своему желудку.
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