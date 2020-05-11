11.05.2020 15:32

Избиение подростка: в Харькове - заседание суда (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Интервью матери подростка и происходящее возле суда.



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В Харькове идет суд над нелюдями, жестоко избившими подростка.

В соцсетях очевидцы сообщают о происходящем.

Интервью дала и мать пострадавшего мальчика.

Напомним, что 17-летний парень с многочисленными телесными повреждениями был обнаружен на остановке общественного транспорта в поселке Рогань.

Пострадавшего доставили в больницу скорой и неотложной помощи.

Сообщение о происшествии поступило в полиции 6 мая 2020 года в 00:16.

Как рассказала начальник отделения со индустриального ОП Анна Туренко, полиция сразу отреагировали на вызов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Липецкого отделения полиции, по факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишение свободы.

Полицейские установили, что в тот день парень общался с двумя местными жителями 32 и 38 лет.

Возможно, именно эти лица могли нанести потерпевшему телесные повреждения.

Следствием проверяется их причастности к совершению преступления.