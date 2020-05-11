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11.05.2020  13:56   

Розыск: преступник попытался угнать авто, толкнул, а затем наехал на полицейского (ФОТО)

Полицейские Харькова разыскивают мужчину, во время совершения преступления оказал сопротивление.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленник разбил стекло и пытался проникнуть в машину, но был замечен экипажем патрульной полиции.
 
При попытки задержания правонарушитель толкнул полицейского и, сев за руль транспортного средства, совершил наезд на правоохранителей.
 
Сообщение о происшествии по улице Минской поступило в полицию 10 мая около 15:00.
 
Сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие, Произведем несколько выстрелов по колесам машины злоумышленника. 
 
Однако, неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле «Peugeot 206» серого цвета иностранной регистрации.
 
По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области по городу и близлежащих районах вводилась полицейская операция «Перехват».
 
Полицейский был доставлен в больницу, в настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.
 
Следователем Шевченковского отдела полиции открыты уголовные производства по ч. 2 ст.  345 (угроза или насилие щодо работника правоохранительного органа) и ч. 3 ст.  186 (Грабеж). 
 
Максимальное наказание в согласовании с санкциями статей предусматривает до 8 лет тюремного заключения.
 
В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры по установлению личности злоумышленника и его местонахождение.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  розыск, угон, харьков, наехал на человека, драка, сопротивление полиции
 
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