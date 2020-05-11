11.05.2020 13:56
Розыск: преступник попытался угнать авто, толкнул, а затем наехал на полицейского (ФОТО)
Полицейские Харькова разыскивают мужчину, во время совершения преступления оказал сопротивление.
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Как сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленник разбил стекло и пытался проникнуть в машину, но был замечен экипажем патрульной полиции.
При попытки задержания правонарушитель толкнул полицейского и, сев за руль транспортного средства, совершил наезд на правоохранителей.
Сообщение о происшествии по улице Минской поступило в полицию 10 мая около 15:00.
Сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие, Произведем несколько выстрелов по колесам машины злоумышленника.
Однако, неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле «Peugeot 206» серого цвета иностранной регистрации.
По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области по городу и близлежащих районах вводилась полицейская операция «Перехват».
Полицейский был доставлен в больницу, в настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.
Следователем Шевченковского отдела полиции открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие щодо работника правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 186 (Грабеж).
Максимальное наказание в согласовании с санкциями статей предусматривает до 8 лет тюремного заключения.
В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры по установлению личности злоумышленника и его местонахождение.