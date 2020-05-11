Главная Новости Криминал и происшествия ЧП: на ходу вспыхнула иномарка (ВИДЕО)
11.05.2020  12:21   

ЧП: на ходу вспыхнула иномарка (ВИДЕО)

Об пожаре в авто сообщают очевидцы


//t.me

Как информируют пользовтели соцсети, на Клочковской - чрезвычайное происшествие.

Здесь, в районе ХУПСа, находу загорелся автомобиль Škoda.

Прохожие не остались в стороне и помогли водителю потушить авто.

Тэги:  чп, пожар, харьков, загорелся автомобиль
 
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