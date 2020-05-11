ЧП: на ходу вспыхнула иномарка (ВИДЕО)

Об пожаре в авто сообщают очевидцы
Как информируют пользовтели соцсети, на Клочковской - чрезвычайное происшествие.
Здесь, в районе ХУПСа, находу загорелся автомобиль Škoda.
Прохожие не остались в стороне и помогли водителю потушить авто.
Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его искреннее воодушевление не будет знать границ.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Сегодня тот самый день, когда каждый житель США вправе устроить праздник себе и своему желудку.
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