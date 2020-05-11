ДТП: внезапная смерть за рулем (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на проспекте Гагарина - авврия.
ДТП с летальным исходом произошло на перекрёстке Гагарина и Мерефянского шоссе.
По предварительной информации водитель ВАЗа скочался за рулем.
Машина врезалась в дорожное заграждение.
Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его искреннее воодушевление не будет знать границ.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Сегодня тот самый день, когда каждый житель США вправе устроить праздник себе и своему желудку.
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