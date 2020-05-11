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11.05.2020  09:08   

ДТП на рассвете: перекресток на Салтовке не поделили легковушки (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Салтовке - ДТП.

Здесь, на Валентиновской, в аварию попали две легковушки, не поделившие перекресток.

Подробностей пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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