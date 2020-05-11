ДТП на рассвете: перекресток на Салтовке не поделили легковушки (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на Салтовке - ДТП.
Здесь, на Валентиновской, в аварию попали две легковушки, не поделившие перекресток.
Подробностей пока нет.
Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его искреннее воодушевление не будет знать границ.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Сегодня тот самый день, когда каждый житель США вправе устроить праздник себе и своему желудку.
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