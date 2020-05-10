Полиция устанавливает обстоятельства массового ДТП на Журавлевке (ФОТО, ВИДЕО)

Травмы получила 34-летняя женщина-пешеход. Она госпитализирована в больницу.
Сообщение об аварии на улице Героев Труда поступило в полицию 10 мая в 16:50.
Предварительно установлено, что потерпевшая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Водители автомобилей «Lexus» и «Renault» остановились перед переходом для пропуска пешеходов. В то же время водитель автомобиля «Mercedes-benz» не успел затормозить и совершил наезд на автомобиль «Lexus», который стоял впереди. От удара транспортное средство отбросило на пешехода и автомобиль «Renault».
Информация о происшествии зарегистрировано в Киевском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
По информации из соцсетей возле места ДТП проезжала бригада скорой помощи, которая увидев ДТП остановилась для оказания помощи.
День обещает на удивление спокойный, гармоничный душевный настрой – это состояние склоняет к получению удовольствия от жизни. Плывите по течению, и положительных эмоций вам с лихвой хватит на всю неделю.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Во второе воскресенье мая многие страны, в том числе Украина, отмечают День матери.
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