10.05.2020 19:44

Полиция устанавливает обстоятельства массового ДТП на Журавлевке (ФОТО, ВИДЕО)

Травмы получила 34-летняя женщина-пешеход. Она госпитализирована в больницу.



://hk.npu.gov.ua

Сообщение об аварии на улице Героев Труда поступило в полицию 10 мая в 16:50.

Предварительно установлено, что потерпевшая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Водители автомобилей «Lexus» и «Renault» остановились перед переходом для пропуска пешеходов. В то же время водитель автомобиля «Mercedes-benz» не успел затормозить и совершил наезд на автомобиль «Lexus», который стоял впереди. От удара транспортное средство отбросило на пешехода и автомобиль «Renault».

Информация о происшествии зарегистрировано в Киевском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

По информации из соцсетей возле места ДТП проезжала бригада скорой помощи, которая увидев ДТП остановилась для оказания помощи.

Неравнодушные водители смогли девушку достать из под автомобиля, подняв и отодвинув его.