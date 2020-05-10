10.05.2020 12:34

На праздники взрывотехники собрали щедрый урожай «даров войны»

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС в сутки разминировали 46 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войн



://kh.dsns.gov.ua

Пиротехнические подразделения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории области, выявлении, изъятии и обезвреживания взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Достаточно часто устаревшие боеприпасы находят и граждане во время проведения земляных работ на приусадебных участках и полях, прогулок в лесах и парках, отдыха на реках и прудах, а также в зданиях и подвалах, на территории бывших полигонов.

С начала года пиротехнические подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 355 выездов, в ходе которых изъяли и обезвредили 3 938 взрывоопасных предметов, из которых 5 авиационных бомб, 796 артснарядов, 1 062 минометные мины, 151 граната, 1 850 патронов и 74 единицы других видов взрывоопасных предметов.