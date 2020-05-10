Главная Новости Криминал и происшествия На праздники взрывотехники собрали щедрый урожай «даров войны»
10.05.2020  12:34   

На праздники взрывотехники собрали щедрый урожай «даров войны»

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС в сутки разминировали 46 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войн


://kh.dsns.gov.ua

Пиротехнические подразделения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории области, выявлении, изъятии и обезвреживания взрывоопасных предметов времен прошлых войн. 

Достаточно часто устаревшие боеприпасы находят и граждане во время проведения земляных работ на приусадебных участках и полях, прогулок в лесах и парках, отдыха на реках и прудах, а также в зданиях и подвалах, на территории бывших полигонов. 

С начала года пиротехнические подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 355 выездов, в ходе которых изъяли и обезвредили 3 938 взрывоопасных предметов, из которых 5 авиационных бомб, 796 артснарядов, 1 062 минометные мины, 151 граната, 1 850 патронов и 74 единицы других видов взрывоопасных предметов.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  взрывотехники, харьков, разминирование, снаряд, мины
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.05 Криминал и происшествия Взрывотехники обезвредили пару гранат и десяток мин, пролежавших в пригорода Харькова с прошлого века 30.04 Криминал и происшествия Взрывотехники обезвредили гранату у железнодорожного переезда (ФОТО) 24.04 Криминал и происшествия Четыре сотни опасных снарядов уничтожили на полигоне под Харьковом
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 