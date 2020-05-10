На Новых домах из многоэтажки эвакуировали 10 человек, из них — трое детей

Харьковские спасатели во время ночного пожара эвакуировали жителей из пятиэтажного жилого дома по проспекту Героев Сталинграда, 154.
Сообщение о пожаре в жилой многоэтажке поступило на номер службы спасения 10 мая в 3:10.
На место пожара выехали два отделения спасателей на автоцистернах и одно отделение на автолестнице. На месте было установлено, что горят домашние вещи на трех балконах четвертого и пятого этажах на площади около 22 кв.м. Чтобы обезопасить жителей от опасных продуктов горения спасатели вывели на свежий воздух 10 человек, в том числе, трех детей.
В 4:38 пожар был полностью ликвидирован. Причина его возникновения пожара и нанесенный им ущерб устанавливаются.
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