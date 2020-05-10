В Харькове водитель устроил гонки с копами, сбил патрульного и сбежал ( ВИДЕО)

Как сообщает местный Telegram-канал , водитель Scoda RS находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Изначально его тормознули на Гагарина. Пока копы оформлялись, тип сел в машину и дал по газам. Больше часа его гоняли около 10 экипажей полиции. Во время погони у нескольких автомобилей полиции закончился бензин и они не смогли продолжить преследование", - говорится в сообщении.
После этого водитель выехал на Окружную и скрылся.
День обещает на удивление спокойный, гармоничный душевный настрой – это состояние склоняет к получению удовольствия от жизни. Плывите по течению, и положительных эмоций вам с лихвой хватит на всю неделю.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Во второе воскресенье мая многие страны, в том числе Украина, отмечают День матери.
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