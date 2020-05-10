Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове водитель устроил гонки с копами, сбил патрульного и сбежал ( ВИДЕО)
10.05.2020  11:30   

В Харькове водитель устроил гонки с копами, сбил патрульного и сбежал ( ВИДЕО)

Как сообщает местный Telegram-канал , водитель Scoda RS находился в состоянии алкогольного опьянения.


Telegram-канал "Трэш Харьков"

"Изначально его тормознули на Гагарина. Пока копы оформлялись, тип сел в машину и дал по газам. Больше часа его гоняли около 10 экипажей полиции. Во время погони у нескольких автомобилей полиции закончился бензин и они не смогли продолжить преследование", - говорится в сообщении.

После этого водитель выехал на Окружную и скрылся.

 

Источник:   Telegram-канал "Трэш Харьков"
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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