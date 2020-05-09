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09.05.2020  18:13   

На улице Партизанской под Харьковом пожар уничтожил крышу дома (ФОТО)

Люботин: спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме на двух хозяев


://kh.dsns.gov.ua

8 мая в 5:52 в дежурную изменения части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в городе Люботин, по улице Партизанской, 52. Пожар возник в частном жилом доме на двух хозяев.

На ликвидацию пожара были направлены три пожарно-спасательных отделения на автоцистернах.
На момент прибытия спасателей к месту происшествия, огнем было охвачено две комнаты и крыша дома на площади 80 м.кв.

В 6:40 пожар был локализован, а в 07:40 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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