09.05.2020 18:13

На улице Партизанской под Харьковом пожар уничтожил крышу дома (ФОТО)

Люботин: спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме на двух хозяев



://kh.dsns.gov.ua

8 мая в 5:52 в дежурную изменения части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в городе Люботин, по улице Партизанской, 52. Пожар возник в частном жилом доме на двух хозяев.

На ликвидацию пожара были направлены три пожарно-спасательных отделения на автоцистернах.

На момент прибытия спасателей к месту происшествия, огнем было охвачено две комнаты и крыша дома на площади 80 м.кв.

В 6:40 пожар был локализован, а в 07:40 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.