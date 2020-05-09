Проливные дожди «слили» в яму внедорожник (ФОТО, ВИДЕО)

Гордость советского автопрома - полноприводная «Нива», с трудом выбралась из ловушки в виде промоины на дороге
По свидетельсвам очевидцев, проишествие произошло на улице Киргизской.
Ни техника ни люди не пострадали.
Информация уточняется.
Сегодня вам едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения с кем-либо из окружающих.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
9 мая всегда был особенным днем для миллионов людей. Ведь ни один дом, ни одну семью не обошла самая страшная война ХХ века.
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