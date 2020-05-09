Главная Новости Криминал и происшествия Проливные дожди «слили» в яму внедорожник (ФОТО, ВИДЕО)
09.05.2020  16:56   

Проливные дожди «слили» в яму внедорожник (ФОТО, ВИДЕО)

Гордость советского автопрома - полноприводная «Нива», с трудом выбралась из ловушки в виде промоины на дороге


// facebook.com/h.saltovka

По свидетельсвам очевидцев, проишествие произошло на улице Киргизской.

Ни техника ни люди не пострадали. 

Информация уточняется.

 

 

 

 

 

  

Источник:   Телеграмм канал H_Saltovka
 Тэги:  дождь, промоина, харьков, дтп
 
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