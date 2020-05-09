Харьковские полицейские задержали очередного наркодиллера

47-летний мужчина хранил в квартире наркосредств с целью их последующей продажи.
Обыск проводился 6 мая сотрудниками управления противодействия наркопреступности совместно со следователями СУ ГУНП в Харьковской области в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские изъяли у злоумышленника около 27 граммов психотропного вещества PVP, около 5 граммов каннабиса, таблетки экстази, 13 патронов различного калибра, устройство для употребления наркотиков, веса, зип пакеты и мобильный телефон.
Мужчина пояснил, что длительное время сбывает наркотические средства, а именно PVP, каннабис и экстази наркопотребителям в Харькове при личной встрече.
Изъятые наркотические вещества направлены на экспертное исследование.
Источник и канал поставки наркосредств к фигуранта устанавливается. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Ему грозит тюремное заключение на срок от 4 до 8 лет.
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