09.05.2020 14:41

Задержаны подозреваемые в жестоком избиении 17-летнего парня - комментарии полиции

Преступники скрывались от правосудия в нежилых квартирах и на чердаке в пригороде.



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38-летнего и 32-летнего жителей поселка Рогань, которых подозревают в жестоком избиении 17-летнего парня, задержали утром 9 мая. Один из них прятался на чердаке частного дома в селе Каменная Яруга (Чугуевский район), другого обнаружили в одной из необжитых квартир в новостройке по улице Мира в Харькове. Об этом сообщил пресс-секретарь прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Отмечается, что подозреваемые уже имели проблемы с законом. Один из них притягивался к ответственности за грабежи и телесные повреждения средней тяжести, по второму все еще рассматривается дело о нападении на таксиста.

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В прокуратуре напомнили, что расследование проводят по нескольким статьям: кроме указанной, это - ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

"Харьковская местная прокуратура №3 будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в прокуратуре.

Парня нашли на остановке общественного транспорта. Чтобы конфликт напоминал пьяную ссору, пострадавшему залили в рот алкоголь.

Как прокомментировали в пресс-службе полиции - в совершении тяжкого преступления разоблачен двое мужчин. Они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напоминаем, что 6 мая в 00:16 из службы «102» в дежурную часть Липецкого отделения полиции Харьковского ОП ГУНП в Харьковской области поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта в поселке Рогань обнаружено 17-летнего парня с многочисленными телесными повреждениями. Пострадавшего доставили в больницу скорой и неотложной помощи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Липецкого отделения полиции, по факту совершенного преступления следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полицейские изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертное исследование.

6 мая 2020 прокуратура определила подследственность в данном уголовном производстве по Индустриальным отделом полиции ГУНП в Харьковской области. Для раскрытия этого преступления создана следственно-оперативная группа, составлен план проведения соответствующих следственных и розыскных действий. В уголовном производстве выполнен ряд мероприятий: проведения по-домовой обход жителей жилого сектора в районе места совершения преступления, установлен круг общения потерпевшего, свидетелей и очевидцев происшествия.

Следователи также допросили потерпевшего - 17-летнего жителя с. Рогань Харьковской области.

На основании собранных в ходе досудебного расследования в уголовном производстве данных, следователи изменили его квалификацию на ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований следственным Индустриального ОП ГУНП в Харьковской области внесены сведения о совершении в отношении несовершеннолетнего преступлений, предусмотренных статьями: ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 3 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Указанные уголовные производства объединены в одно. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает тюремное заключение на срок до 12 лет.

Следствие обоснованно подозревает в совершении уголовных преступлений двух мужчин: 38-летнего ранее судимого жителя с. Рогань и 31-летнего жителя с. Докучаевское. Они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, злоумышленникам сообщено о подозрении первично по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Позже, на основании собранных во время досудебного расследования данных и обоснованных доказательств, проведения всех необходимых следственных действий будет решаться вопрос об объявлении задержанным подозрения по другим статьям Уголовного кодекса Украины.