Главная Новости Криминал и происшествия На границе задержали россиянина, пешком пробиравшегося на Харьковщину (ФОТО)
09.05.2020  14:04   

На границе задержали россиянина, пешком пробиравшегося на Харьковщину (ФОТО)

Криминальный пешеход нарушил правила пересечения, не имея при себе никаких документов.


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По данным ГПСУ, 8 мая пограничники задержали без документов, незаконно пересек границу из России в Украину в районе населенного пункта Тополя, что в Двуречанском районе.

Правонарушитель был доставлен в пограничное подразделение для установления личности.

По словам мужчины, он является гражданином России. За незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима ему грозит административная ответственность.

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ в Харьковской области
 Тэги:  пограничники, задержание, харьков, документы
 
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