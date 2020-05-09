На границе задержали россиянина, пешком пробиравшегося на Харьковщину (ФОТО)

Криминальный пешеход нарушил правила пересечения, не имея при себе никаких документов.
По данным ГПСУ, 8 мая пограничники задержали без документов, незаконно пересек границу из России в Украину в районе населенного пункта Тополя, что в Двуречанском районе.
Правонарушитель был доставлен в пограничное подразделение для установления личности.
По словам мужчины, он является гражданином России. За незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима ему грозит административная ответственность.
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9 мая всегда был особенным днем для миллионов людей. Ведь ни один дом, ни одну семью не обошла самая страшная война ХХ века.
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