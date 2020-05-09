09.05.2020 14:04

На границе задержали россиянина, пешком пробиравшегося на Харьковщину (ФОТО)

Криминальный пешеход нарушил правила пересечения, не имея при себе никаких документов.



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По данным ГПСУ, 8 мая пограничники задержали без документов, незаконно пересек границу из России в Украину в районе населенного пункта Тополя, что в Двуречанском районе.

Правонарушитель был доставлен в пограничное подразделение для установления личности.

По словам мужчины, он является гражданином России. За незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима ему грозит административная ответственность.