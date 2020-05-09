09.05.2020 13:40

На Рубановке пьяный водитель догнал «коллегу»

Как сообщили сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в другое авто.



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 8 мая около 9:00 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Юрия Паращук, 61.

По предварительной информации, водитель автомобиля ЗАЗ не учел дорожную обстановку, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Ford.

Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя автомобиля ЗАЗ признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, результат которого составил 2,42 промилле алкоголя в крови.

На нарушителя составили административные материалы.