На Рубановке пьяный водитель догнал «коллегу»

Как сообщили сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в другое авто.
По данным полиции, 8 мая около 9:00 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Юрия Паращук, 61.
По предварительной информации, водитель автомобиля ЗАЗ не учел дорожную обстановку, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Ford.
Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя автомобиля ЗАЗ признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, результат которого составил 2,42 промилле алкоголя в крови.
На нарушителя составили административные материалы.
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