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08.05.2020  19:19   

Полуночное нападение и избиение подростка: открыто уголовное дело (ВИДЕО)

Полиция Харькова открыла уголовное производство по факту избиение несовершеннолетнего.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполции, 17-летний парень с многочисленными телесными повреждениями был обнаружен на остановке общественного транспорта в поселке Рогань. 
 
Пострадавшего доставили в больницу скорой и неотложной помощи.
 
Сообщение о происшествии поступило в полиции 6 мая 2020 года в 00:16.
 
Как рассказала начальник отделения со индустриального ОП Анна Туренко, полиция сразу отреагировали на вызов. 
 
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Липецкого отделения полиции, по факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст.  121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишение свободы.
 
Полицейские установили, что в тот день парень общался с двумя местными жителями 32 и 38 лет. 
 
Возможно, именно эти лица могли нанести потерпевшему телесные повреждения. 
 
Следствием проверяется их причастности к совершению преступления.
 
 В рамках досудебного расследования изъяты вещественные доказательства, назначен ряд экспертиз и медицинских исследований.
 
Сейчас полицией проводится комплекс необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия и привлечения виновных лиц к ответственности.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  избиение подростка, нападение, харьков
 
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