Полуночное нападение и избиение подростка: открыто уголовное дело (ВИДЕО)
Полиция Харькова открыла уголовное производство по факту избиение несовершеннолетнего.
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Как сообщает ГУ Нацполции, 17-летний парень с многочисленными телесными повреждениями был обнаружен на остановке общественного транспорта в поселке Рогань.
Пострадавшего доставили в больницу скорой и неотложной помощи.
Сообщение о происшествии поступило в полиции 6 мая 2020 года в 00:16.
Как рассказала начальник отделения со индустриального ОП Анна Туренко, полиция сразу отреагировали на вызов.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Липецкого отделения полиции, по факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишение свободы.
Полицейские установили, что в тот день парень общался с двумя местными жителями 32 и 38 лет.
Возможно, именно эти лица могли нанести потерпевшему телесные повреждения.
Следствием проверяется их причастности к совершению преступления.
В рамках досудебного расследования изъяты вещественные доказательства, назначен ряд экспертиз и медицинских исследований.
Сейчас полицией проводится комплекс необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия и привлечения виновных лиц к ответственности.