08.05.2020 15:20

Суд решил взыскать с «Уютного дома» в Солоницевке 120 000 гривен за ущерб нанесенный экоресурсам

Именно в такую ​​сумму, по расчетам Государственной экологической инспекции в Харьковской области, «обошлось» осуществление забора воды из подземного источника с артезианской скважины расположенной в пгт. Солоницевка



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Еще осенью 2018 Инспекция провела плановую проверку на предприятии «Затишний будинок- 2006». В ходе проверки было установлено, что на протяжении почти двух лет (с августа 2015 по февраль 2017 г.г.) предприятие осуществляло самовольное водопользование, что является нарушением ст. ст. 44, 48, 49 Водного кодекса Украины. Также выявлены факты самовольного пользования недрами (подземные воды), что является нарушением ст. ст. 16,19, 21 Кодекса Украины о недрах.

Руководствуясь специальной Методике, госинспектора по охране окружающей природной среды подсчитали, что ущерб от таких действий предприятия составил более 120 000 гривен. Инспекция предложила предприятию компенсировать эту сумму добровольно, но положительного ответа не получила, поэтому обратилась в Хозяйственный суд Харьковской области с целью принудительного взыскания ущерба.

Судебный процесс длился более 2 лет, но 2020 года Хозяйственный суд Харьковской области вынес решение о взыскании с ООО «Затишний будинок- 2006» всей суммы нанесенного окружающей среде ущерба. Сейчас инспекцией направлено письмо в ОГИС с заявлением об открытии исполнительного производства.