08.05.2020 14:56

Рецидивист убил сожительницу и оставил труп в квартире своей матери

Мужчина задержан и доставлен в Шевченковский отдела полиции. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.



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Информация о происшествии поступила в Шевченковский отдела полиции 8 мая около 7:40 от жительницы района. Заявительница сообщила, что к ней пришла соседка и рассказала, что когда она вернулась домой, ее на пороге встретил сын. Мужчина заявил, что у них в одной из комнат находится тело женщины, после чего он ушел из квартиры в неизвестном направлении.

На улицу Победы выезжали руководители отдела и следственно-оперативная группа. В доме полицейские обнаружили тело женщины с многочисленными травмами. Убитой оказалась жительница Харьковской области. Она работала в одном СТО на территории Шевченковского района. По словам матери, эта женщина примерно неделю жила с ее сыном.

Работники полиции изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертное исследование.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции около 09:00 задержали за совершение преступления ранее неоднократно судимого 54-летнего мужчину.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.