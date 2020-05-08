Внимание, харьковскими полицейскими разыскиваются свидетели ДТП со смертельным исходом (ФОТО)

20 апреля около 22:15 на перекрестке бульвара Богдана Хмельницкого и улицы Рыбалко в городе Харькове автомобиль «ЗАЗ» совершил наезд на мужчину.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22 в кабинет № 6 к следователю Катречко Дениса Олеговича или по телефону: 063- 06-66-876.
День обещает вам принести долгожданное спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды отдыха вполне подойдут.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником - Днем памяти и примирения.
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