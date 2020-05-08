Главная Новости Криминал и происшествия Внимание, харьковскими полицейскими разыскиваются свидетели ДТП со смертельным исходом (ФОТО)
08.05.2020  13:31   

Внимание, харьковскими полицейскими разыскиваются свидетели ДТП со смертельным исходом (ФОТО)

20 апреля около 22:15 на перекрестке бульвара Богдана Хмельницкого и улицы Рыбалко в городе Харькове автомобиль «ЗАЗ» совершил наезд на мужчину.


://hk.npu.gov.ua

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22 в кабинет № 6 к следователю Катречко Дениса Олеговича или по телефону: 063- 06-66-876.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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